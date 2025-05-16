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رسميا.. برشلونة يتوج بطلا للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه

16
MAY
2025
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توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 28 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه إسبانيول بهدفين دون مقابل، في مباراة صعبة أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.
 
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، ما جعل تتويجه باللقب رسميا.
 
وكان ريال مدريد بحاجة للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، مع انتظار تعثر برشلونة، من أجل الحفاظ على آماله الضئيلة في المنافسة، لكن الهدف الرائع الذي سجله لامين يامال في الدقيقة 53 أنهى هذه الآمال تماما.
 
وسجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مؤكدا تتويج الفريق الكتالوني بلقب الليغا للموسم الحالي، بعد أداء قوي في الشوط الثاني، خاصة بعد طرد مدافع إسبانيول لياندرو كابريرا في الدقيقة 80.
 
وبهذا التتويج، يحقق برشلونة الثلاثية المحلية بعدما ظفر بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في وقت سابق من الموسم.
 
ومن المقرر أن يتسلم الفريق الكتالوني كأس الدوري خلال احتفالية خاصة تقام يوم الجمعة في المدينة، بحسب ما أعلنه النادي.
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