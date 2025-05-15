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سجن حكم إنجليزي استدرج رجلاً إلى شقة واغتصبه

15
MAY
2025
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كشفت تقارير إعلامية بريطانية، يوم الأربعاء، عن سجن ستيفن ويلسون، حكم مساعد سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتهمة اغتصاب رجل.
 
تمكن البالغ من العمر 55 عاما من استدراج الرجل من محطة سيارات الأجرة إلى شقته بعدما وعده بأخذه إلى حفلة مع الكثير من الفتيات.
 
وبحسب صحيفة "ذا صن"، قام ستيفن بحبس الرجل وإجباره على القيام بعمل جنسي قبل اغتصابه في عام 2009 في ووستر، وتمكن الحكم المساعد السابق من التهرب من العدالة حتى عام 2021، ثم تعرف الضحية عليه من خلال مقال عن جرائمه الجنسية الأخرى وأخبر الشرطة.
 
تمت إدانة ويلسون بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في محكمة ووستر كراون، وحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.
 
كان يُعرف سابقا باسم ستيفن دور، وتمت ترقيته إلى قائمة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2005.
 
في عام 2009، ظهر أنه قام بتنزيل صور غير لائقة وكان يتواصل مع فتيان قاصرين، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2011 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية تتعلق بأولاد مراهقين.
 
وقال المحقق كريس هوكس من شرطة ويست ميرسيا بعد النطق بالحكم: كان ضحية ويلسون خائفا بشكل لا يصدق أثناء احتجازه في شقته وكان يخشى على سلامته لأنه لم يكن يعرف ويلسون أو ما كان قادرا على فعله، استمرت محنته الرهيبة لمدة ثلاث أو أربع ساعات، إذ كان الجو مشرقا في الخارج عندما سمح له ويلسون أخيرا بمغادرة الشقة، ويسعدنا الحصول على هذا القرار من المحكمة ضد ويلسون الذي أخضع ضحيته لمحنة مهينة ومذلة في عام 2009.
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