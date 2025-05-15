living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"..لقطة تحير العالم

15
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تصدّرت صورة مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، برفقة مدرب الفريق نونو إسبيريتو سانتو، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لكن ليس لأسباب رياضية فقط.
 
 
فبينما كان ماريناكيس يوجّه انتقادات علنية لمدرب الفريق عقب نهاية المباراة، لاحظت عدسات المصورين تفصيلا بسيطا أثار موجة واسعة من التعليقات: الرجل الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات لا يزال يستخدم هاتفا قديما من طراز "آيفون 8"، إلى جانب سماعات سلكية، في مشهد وصفه البعض بـ"غير المتوقع" في زمن الهواتف الحديثة والملحقات اللاسلكية.
 
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة بسخرية ودهشة، حيث كتب أحدهم: "ماريناكيس يملك آيفون 8 وسماعات سلكية.. هذه أكثر لحظة أحببتها في المشهد كله."
 
فيما علق آخر قائلاً: "لهذا السبب هو ثري".
 
وأضاف ثالث: "بغض النظر عن مقدار ثروتك، إعداد هاتف جديد لا يزال أمرا مرهقا".
 
وقال آخر ممازحا: "ظننت أنني الوحيد الذي لاحظ ذلك".
 
وتقدر ثروة ماريناكيس بـ5 مليار دولار، وهو من عمالقة الشحن البحري حول العالم.
 
يذكر أن هاتف آيفون 8 الذي يقتنيه الملياردير، تم إصداره في 2017، أي قبل 8 أعوام، ويبلغ سعره اليوم 100 دولار فقط.
 
جدل حول تصرفاته
 
في المقابل، أثار تصرف ماريناكيس نفسه جدلا واسعا، بعد نزوله إلى أرضية الملعب وتوجيهه انتقادات مباشرة للجهاز الفني، وهو ما وصفه محلل "سكاي سبورتس" الإنجليزي غاري نيفيل بـ"الفضيحة"، مطالبا المدرب نونو سانتو بالاستقالة.
 
وفي بيان لاحق، حاول ماريناكيس احتواء الموقف، مشيرا إلى أن نادي نوتنغهام فورست "ضمن مشاركته في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عاما"، معتبرا ذلك "وفاء بالوعد الذي قطعه للجماهير منذ تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز".
 
ورغم الجدل، يبدو أن الهاتف القديم قد سرق الأضواء من الإنجاز الرياضي والتوتر الإداري على حد سواء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout