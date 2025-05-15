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مفاجأة في إيطاليا.. بولونيا يُسقط ميلان ويتوج بالكأس

15
MAY
2025
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حقق بولونيا مفاجأة من العيار الثقيل بتتويجه بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر فوزه الثمين 1-0 على أي سي ميلان، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأربعاء، ليرفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه بعد لقبي 1970 و1974.
 
 
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب السويسري دان إندوي في الدقيقة 53، بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة متقنة داخل شباك الحارس مايك مينيان. وفشل ميلان في العودة بالنتيجة رغم محاولاته العديدة خلال الدقائق المتبقية من المباراة.
 
ويعد هذا أول لقب في المسيرة التدريبية للمدرب فنشنزو إيتاليانو، الذي كسر نحسه في المباريات النهائية، بعد خسارته 3 نهائيات سابقة مع فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي وكأس إيطاليا.
 
أما ميلان، الذي كان يسعى لحصد الكأس للمرة السادسة والأولى منذ عام 2003، فواصل معاناته في نهائيات الكأس، حيث خسر النهائي للمرة العاشرة في تاريخه.
 
وكانت المباراة النهائية متكافئة نسبيا، حيث بدأ ميلان بقوة، لكن بولونيا أظهر صلابة كبيرة دفاعًا وهجومًا، ونجح في استغلال فرصه بشكل أكثر فاعلية.
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