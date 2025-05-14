living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنفانتينو: السعودية ستذهل العالم في "مونديال 2034"

14
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء، ثقته بشأن قدرة السعودية على تنظيم نسخة تاريخية بكأس العالم 2034 مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد.
 
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 ديسمبر 2024 عن فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، لتكون بذلك أول بلد في التاريخ تحصل وحدها على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
 
وقال إنفانتينو أثناء حضوره جلسة حوارية بعنوان "الشراكات والتقدم نحو كأس العالم في السعودية": السعودية تعتبر من أبرز المستثمرين في كرة القدم عالميًا، وتستعد لحدث تاريخي يتمثل في استضافة كأس العالم 2034.
 
وأضاف: مع الإمكانات الهائلة التي تملكها السعودية بنقل مركز الثقل الاقتصادي إلى المنطقة، لديها فرصة لإدارة نسخة تاريخية في كأس العالم 2034.
 
 
وأبدى إنفانتينو سعادته بوجوده في السعودية قائلاً: سعيد بوجودي في مدينة الرياض، السعودية دولة تستثمر كثيراً في كرة القدم، وبالمناسبة ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية بعد شهر، وسيكون الهلال من بين المشاركين في مجموعة ريال مدريد.
 
وعن كرة القدم النسائية أوضح: السعودية تقوم بعمل استثنائي في كرة القدم للسيدات أيضاً وتستثمر فيها بشكل هائل من خلال تكوين دوري للسيدات ومنتخب وطني أيضاً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout