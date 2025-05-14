إنفانتينو: السعودية ستذهل العالم في "مونديال 2034"

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أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء، ثقته بشأن قدرة السعودية على تنظيم نسخة تاريخية بكأس العالم 2034 مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 ديسمبر 2024 عن فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، لتكون بذلك أول بلد في التاريخ تحصل وحدها على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وقال إنفانتينو أثناء حضوره جلسة حوارية بعنوان "الشراكات والتقدم نحو كأس العالم في السعودية": السعودية تعتبر من أبرز المستثمرين في كرة القدم عالميًا، وتستعد لحدث تاريخي يتمثل في استضافة كأس العالم 2034.

وأضاف: مع الإمكانات الهائلة التي تملكها السعودية بنقل مركز الثقل الاقتصادي إلى المنطقة، لديها فرصة لإدارة نسخة تاريخية في كأس العالم 2034.

وأبدى إنفانتينو سعادته بوجوده في السعودية قائلاً: سعيد بوجودي في مدينة الرياض، السعودية دولة تستثمر كثيراً في كرة القدم، وبالمناسبة ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية بعد شهر، وسيكون الهلال من بين المشاركين في مجموعة ريال مدريد.

وعن كرة القدم النسائية أوضح: السعودية تقوم بعمل استثنائي في كرة القدم للسيدات أيضاً وتستثمر فيها بشكل هائل من خلال تكوين دوري للسيدات ومنتخب وطني أيضاً.