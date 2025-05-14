living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول تعليق من أنشيلوتي على مغادرة الريال وتدريب البرازيل

14
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يرغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في التركيز بشكل كامل على عمله مع الفريق الملكي، قبل توليه قيادة المنتخب البرازيلي في غضون أسبوعين.
وتم الإعلان عن تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل، الإثنين، لكنه لا يزال مسؤولا عن ريال مدريد، الذي يستضيف ريال مايوركا، الأربعاء، ببطولة الدوري الإسباني.
 
وقال أنشيلوتي، الثلاثاء: "أكن احترامًا كبيرًا لهذا النادي وجماهيره، إن تركيزي منصب تماما على إنهاء المرحلة الأخيرة من هذه المغامرة الرائعة".
 
وأضاف: "ابتداء من 26 مايو، سأبدأ تدريب منتخب البرازيل، وهو ما سيُمثّل تحديا كبيرا على المستوى الشخصي، ولكن حتى ذلك الحين سأواصل تدريب ريال مدريد، وأرغب في إنهاء مسيرتي بأفضل طريقة ممكنة".
 
ومن المتوقع أن يتولى تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق، تدريب الفريق بعد إعلانه رحيله عن ناديه باير ليفركوزن الألماني، غير أن العملاق المدريدي لم يعلن بعد عن خليفة أنشيلوتي بشكل رسمي.
 
وبدا أنشيلوتي، مرتديا زي ريال مدريد كعادته، مسترخيا أثناء تدريب الفريق في مركز تدريب النادي. ثم تحدث إلى وسائل الإعلام لأول مرة منذ إعلان اتحاد الكرة البرازيلي تدريبه منتخب (راقصو السامبا).
 
وعندما سُئل أنشيلوتي عن لاعب خط الوسط السابق، قال: "أنا مُعجب كثيرا بألونسو. ليس لديّ أي نصيحة له، فهو يمتلك بالفعل جميع الأدوات اللازمة ليصبح مدربا عظيما في المستقبل".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout