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فيديو.. مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

14
MAY
2025
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة "بوما" للأدوات والمستلزمات الرياضية عن طقم الفريق الأساسي للموسم المقبل 2025 - 2026.
 
ويتميز الطقم الأساسي بـ"الوشاح" الشهير وهو خطوط مائلة كانت رمزا مميزا في قمصان السيتي الاحتياطية، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.
 
ويجمع هذا التصميم الجديد لقميص الفريق الأساسي بين قاعدة السيتي الزرقاء السماوية المميزة ووشاح أبيض، والذي أعيد تصميمه للجيل القادم.
 
وتم طرح هذا الوشاح لأول مرة على القمصان في السبعينيات من القرن الماضي، وارتداه عظماء النادي مثل مايك سمربي وكولين بيل وفرانسيس لي وتوني بوك، وله تاريخ طويل في أطقم النادي السماوي.
 
وظهر هذا التصميم المميز لمانشستر سيتي على القمصان الاحتياطية، ولأول مرة على القميص الأساسي لموسم 2025- 2026، مما يربط الماضي بتصميم مستقبلي، ويسد الفجوة بين الأجيال المختلفة من مشجعي سيتي.
 
واحتفل مانشستر سيتي وبوما بإطلاق طقم الفريق الأساسي لهذا العام بإطلاق فيلم فريد من إخراج جلين كيتسون، ويقدم الفيلم عرضا للمواهب يقدمه جون طومسون من برنامجي "ذا فاست شو" و"كولد فيت"، بمشاركة عدد من اللاعبين مثل إيرلينغ هالاند ومانويل أكانجي وأوسكار بوب، وأليكس غرينوود.
 
وقال ماركو مولر، المدير الأول لإنتاج الملابس الرياضية في بوما: "نحن متحمسون للغاية لعرض الوشاح الأيقوني، الذي اشتهر منذ أيام القميص الاحتياطي، على الزي الأساسي لأول مرة وستتذكر الجماهير في جميع أنحاء العالم هذا الزي وجميع أطقمنا للموسم القادم، ونفعل الأشياء بشكل مختلف من خلال شراكتنا ونرغب في تجاوز الحدود من حيث التصميم والإبداع والابتكار".
 
من جانبه، صرح مايك سمربي، سفير نادي مانشستر سيتي: "تحمل الأطقم ذكريات خاصة للاعبين والمشجعين، لطالما كان الوشاح تصميما محبوبا يتذكره الناس بشغف ويسعدني رؤيته يعود هذا العام على الطقم "الأساسي"، كما كان شرفا لي أن أشارك في فيديو إطلاق الطقم وآمل أن تستمتع الجماهير حول العالم بالفيديو وأن يحمل هذا الطقم المزيد من الذكريات المميزة للنادي".
 
ومن المقرر أن يرتدي الفريق الأول للرجال القميص الأساسي الجديد في كأس العالم للأندية الذي سيقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أوقعت القرعة مانشستر سيتي في المجموعة السابعة بالدور الأول للمسابقة برفقة أندية الوداد البيضاوي المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.
 
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