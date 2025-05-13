المصائب تتوالى.. ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين إصابة نجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور بالتواء في الكاحل الأيسر خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة يوم الأحد.

وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال الخسارة على ملعب برشلونة 3 -4 الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني قبل استبداله في وقت متأخر من المباراة.

وأوضح النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي: أظهرت الفحوصات التي أجريت لفينيسيوس جونيور، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى وسيتم تقييم تطور حالته.

كما تعرض لوكاس فاسكيز للإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة الكلاسيكو، لكن النادي لم يحدد مدة غياب فينيسيوس أو فاسكيز.

وأوضح ريال مدريد أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة فاسكيز في العضلة بفخذه الأيسر وسيتم تقييم تطور حالته.