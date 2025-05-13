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حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي

13
MAY
2025
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فاز أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد مساهمته في تتويج ناديه باللقب للمرة 13 في تاريخه معززا رقمه القياسي، وكذلك الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وفاز حكيمي (26 عاما) بجائزة مارك فيفيان فوي، متفوقا على الإيفواري إيفان غيساند مهاجم نيس إيفان جيساند، والسنغالي حبيب ديارا، لاعب وسط ستراسبورغ.
 
وتحمل هذه الجائزة اسم اللاعب الكاميروني الراحل، فيفيان فوي، الفائز بكأس أمم إفريقيا مرتين، والذي توفي على أرض الملعب في فرنسا خلال مباراة لمنتخب بلاده في عام 2003.
 
وأحرز حكيمي، الذي يُعتبر من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، هدفًا الأسبوع الماضي في فوز فريقه على أرسنال بنتيجة 2 -1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
حكيمي رابع مغربي يفوز بالجائزة
 
ويعد النجم المغربي الدولي ثاني مدافع يفوز بالجائزة بعد الكونغولي تشانسيل مبيمبا في عام 2023، ورابع مغربي يفوز بها بعد مروان الشماخ عام 2009 ويونس بلهندة عام 2012 وسفيان بوفال عام 2016، بينما فاز الغابوني أوباميانغ بالجائزة العام الماضي 2024.
 
ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق أول ثلاثية له هذا الموسم، حيث سيخوض نهائي كأس فرنسا أمام ريمس وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 24 و31 مايو.
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