أمام أستون فيلا.. جماهير يونايتد تخطط للاحتجاج

A + A -

أحيت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذكرى العشرين لاستحواذ عائلة غليزر الأميركية على النادي، كما أعلنت عن مسيرة احتجاجية جديدة في الجولة الأخيرة من الدوري أمام أستون فيلا.

واستحوذت العائلة الأمريكية على حصة الأغلبية في "أولد ترافورد" في 12 مايو عام 2005، وسط غضب واعتراض شديد من الجماهير.

وشهدت السنوات العشرين الماضية احتجاجات كبيرة من جانب الجماهير وخاصة من مجموعة "1958" التي أعلنت عن دعمها للجماهير لمغادرة الملعب في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا يوم 25 مايو الجاري.

وجاء في بيان عن الجماهير الغاضبة: مايو 2005 واحد من أكثر الأيام إظلاما في تاريخ مانشستر يونايتد.

وأضاف: عائلة غليزر أصبحت المستحوذ الأكبر على النادي، وقد اكتملت عملية الاستحواذ في 29 يونيو 2005.

وتابع: لن يكونوا أبدا موضع ترحيب، هم ليسوا كذلك الآن ولن يكون أبدا مرحب بهم، سيكون هناك احتجاج في مباراة أستون فيلا وسنذكر التفاصيل لاحقا.

وتأتي الاحتجاجات بعد مواقف مشابهة في مباريات للفريق ضد أرسنال ومانشستر سيتي، في أسوأ موسم على المستوى المحلي لمانشستر يونايتد صاحب المركز 16 في ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي حيث سيواجه مواطنه توتنهام في المباراة النهائية.