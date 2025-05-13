رسميا.. الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للمنتخب البرازيلي

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عُيّن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الذي سيتخلى عن مهامه مع النادي الملكي نهاية هذا الموسم، مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي حتى مونديال 2026، وفقا لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الإثنين.

وسيتولى ابن الخامسة والستين الإشراف على أبطال العالم خمس مرات الذين يمرون بفترة صعبة على صعيد النتائج، في حين من المتوقع أن يخلفه في ريال المدرب الشاب شابي ألونسو بعدما أكد الأخير رحيله عن فريقه الحالي باير ليفركوزن الألماني.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان: "سيقود أعظم منتخب وطني في تاريخ كرة القدم الآن أنجح مدرب في العالم".

وأضاف: "سيقود البرازيل حتى كأس العالم 2026، وسيقودها في مباراتيها المقبلتين في التصفيات ضد الإكوادور والبارغواي الشهر المقبل".

وبدوره، قال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيس إن "تعيين كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي ليس مجرد خطوة استراتيجية، بل هو وسيلة لإخبار العالم بأننا عازمون على العودة إلى أعلى عتبة على منصة التتويج".

وكان الاتحاد البرازيلي قد أقال المدرب دوريفال جونيور بعد الهزيمة القاسية في عقر دار الأرجنتين 1-4 في مارس ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث يحتل منتخب "سيليساو" المركز الرابع في المجموعة المشتركة.

ويغادر أنشيلوتي العاصمة الإسبانية مدريد كواحد من أنجح المدربين الذين مروا في تاريخ النادي الملكي، إذ حقق 15 لقبا خلال فترتين مع "لوس بلانكوس"، منها ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.