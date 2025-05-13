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في غياب رونالدو.. "سوبر ماني" يقود النصر لانتصار بـ9 أهداف

13
MAY
2025
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سجل القناص السنغالي ساديو ماني 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليقود النصر لانتصار كاسح على مضيفه الأخدود 9-0، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
 
وغاب قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المواجهة لعدم جاهزيته بدنيا، وفقا لتقارير سعودية.
 
ومهد أيمن يحيى سالم لهذ الانتصار العريض بتسجيله هدف السبق في الدقيقة 16 وبعدها بأربع دقائق سجل الكولومبي جون دوران الهدف الثاني ثم سجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 27.
 
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ماني الهدف الرابع للنصر من ضربة جزاء.
 
وبعد مضي 7 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل جوران الهدف الثاني له والخامس للنصر ثم سجل ماني 3 أهداف متتالية في الدقائق 59 و64 و74.
 
ولعب الأخدود بعشرة لاعبين بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني نظرا لطرد مارسيلو بروزوفيتش.
 
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف التاسع للنصر من ضربة جزاء.
 
الفوز رفع رصيد النصر إلى 63 نقطة ليتقدم للمركز الثالث فيما اقترب الأخدود خطوة جديدة من الهبوط، بعد أن تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير.
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