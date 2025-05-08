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غضب في برشلونة: حكم مباراة إنتر "متعاطف" مع ريال مدريد

8
MAY
2025
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لم تهدأ عاصفة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وبرشلونة يوم الثلاثاء حتى الآن، إذ واصلت الصحف المنتمية للأخير هجومها على الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي وصفته بـ"المحب" لريال مدريد، وذلك على خلفية قرارات جدلية اتخذها في المباراة التي انتهت لمصلحة الطليان بنتيجة 4-3.
 
واحتسب مارسينياك ركلة جزاء جدلية لصالح لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بينما طالب برشلونة بلمسة يد على أتشيربي قبل تدخل هينريك ميخيتاريان على لامين يامال والذي لم يحتسبه ركلة جزاء أو إنذار الأول، بالإضافة إلى هدف تعادل إنتر القاتل والذي ظهر وأن دينزل دومفريس قد تدخل على قدم جيرارد مارتن ليسقط الأخير ويصنع الأول هدف أتشيربي القاتل في الوقت بدل الضائع.
 
وقال إيريك غارسيا مدافع برشلونة عقب المباراة: زرت ملعب إنتر ميلان 3 مرات ودائماً ما تحدث أمور خارجة عن الإرادة، جميعنا يعلم ما حدث مع هذا الحكم في آخر مرة.
 
كان برشلونة وقتها أمام إنتر في نسخة 2022 يطالب بركلة جزاء لمصلحة أنسو فاتي عقب تصدي دومفريس للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم تجاهلها وانتهت المباراة بفوز إنتر بهدف دون رد.
 
وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عقب المباراة: الحكم البولندي أنذر فليك بسبب شكوى الأخير من تدخلات دي ماركو العنيفة على لامين يامال، بينما قال المدرب عقب المباراة: كل قرار بنسبة 50-50 كان لمصلحة إنتر.
 
وقالت الصحيفة الشهيرة: الكل يعرف تعاطف مارسينياك مع ريال مدريد، غريم برشلونة التقليدي، ولا يمكن نسيان لقطة ماتياس دي ليخت الموسم الماضي عندما كان مع بايرن وحينها صفر الحكم البولندي قبل أن يسجل اللاعب هدفاً في مرمى ريال مدريد.
 
وتأهل إنتر إلى المباراة النهائية التي ستقام في ميونخ نهاية الشهر الجاري بانتظار الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال يوم الأربعاء.
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