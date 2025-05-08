بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه بيسيرو

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أعلن نادي الزمالك المصري، الأربعاء، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اتفاق بين الزمالك وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي"، وذلك في إشارة إلى إنهاء التعاقد بين الطرفين دون خلافات.

وتأتي إقالة بيسيرو في ظل الأداء المتراجع للفريق، حيث يحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر بيراميدز، وست نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي.

ورغم التراجع المحلي والقاري، بلغ الفريق نهائي كأس مصر، حيث سيواجه بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل.

وكان بيسيرو (65 عاما)، الذي سبق له تدريب منتخبات السعودية وفنزويلا ونيجيريا، قد تولى قيادة الزمالك في فبراير الماضي خلفا للسويسري كريستيان غروس.

وخلال فترة توليه، ودّع الزمالك بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، وهي البطولة التي كان الفريق الأبيض يحمل لقبها من الموسم الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر داخل مجلس إدارة النادي أن المدرب المصري أيمن الرمادي سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت، خلفا لبيسيرو، حتى يتم تعيين مدير فني دائم.

ومن المقرر أن يقود الرمادي أول تدريباته مع الفريق مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب.

ويملك أيمن الرمادي خبرة تدريبية طويلة، حيث سبق له العمل في عدة أندية إماراتية، كما درّب فريقي أسوان وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، وحقق مع الأخير لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة مرتين.