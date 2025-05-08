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سان جرمان يجدد فوزه على أرسنال.. ويبلغ نهائي أبطال أوروبا

8
MAY
2025
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جدد باريس سان جرمان الفرنسي فوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلانو الإيطالي في ميونيخ.
 
وتقدم سان جرمان الذي فاز 1-0 ذهابا، بهدفي الإسباني فابيان رويس (27) والمغربي أشرف حكيمي (72)، وأهدر له البرتغالي فيتينيا ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى أرسنال بهدف بوكايو ساكا (76).
 
وكان الفريق الباريسي فاز ذهابا بهدف وحيد الأسبوع الماضي، ليتفوق بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارة اللقب أمام بايرن ميونيخ في نهائي عام 2020 وسط جائحة كورونا.
 
وسيلعب باريس سان جرمان ضد إنتر ميلانو الذي تأهل بدوره على حساب برشلونة الإسباني بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 ذهابا في كتالونيا، والفوز 4-3 إيابا على ملعبه في سان سيرو بعد التمديد للوقت الإضافي مساء الثلاثاء.
 
وأطاح الفريق الباريسي بثالث فريق إنجليزي على التوالي في الأدوار الإقصائية بعد التفوق على ليفربول في دور الـ16 ثم إقصاء أستون فيلا في دور الثمانية، وأخيرا أرسنال، وقبلها تفوق أيضا بنتيجة 4-2 على مانشستر سيتي في مرحلة الدوري.
 
أما أرسنال وبتوديع دوري أبطال أوروبا، خرج بموسم صفري بعد خسارة لقب الدوري لصالح ليفربول والخروج من الكؤوس الإنجليزية المحلية، ولم يستفد الفريق اللندني من الدفعة القوية بالفوز ذهابا وإيابا على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في دور الثمانية.
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