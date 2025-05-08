بثلاثية مثيرة.. الاتحاد يقلب الطاولة على النصر السعودي

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اجتاز الاتحاد إحدى العقبات الهامة والمصيرية في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، الذي غاب عنه في الموسم الماضي، بعدما حقق انتصارا مثيرا في الثواني الأخيرة على مضيفه النصر.

وقلب الاتحاد تأخره 0-2 أمام النصر خلال الشوط الأول، ليحقق فوزا مذهلا بنتيجة 3-2 على منافسه، بعدما قام بـ(ريمونتادا) رائعة في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت في ختام المرحلة الـ30 لدوري روشن.

وبادر النصر بتسجيل هدف مبكر بواسطة نجمه السنغالي الدولي ساديو ماني في الدقيقة الثالثة، وبالتحديد بعد مرور 123 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في 42 مباراة خاضها بمختلف المسابقات مع الفريق الملقب بـ(العالمي)، علما بأنه الهدف التاسع له بالنسخة الحالية من دوري روشن.

وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 37، ليعود إلى هز الشباك مرة أخرى، بعد غياب دام شهرين، حيث يعود هدفه الأخير بالمسابقة إلى 7 مارس الماضي، خلال التعادل 2-2 مع الشباب بالمرحلة الـ24 من المسابقة.

وسرعان ما استعاد الاتحاد اتزانه في الشوط الثاني، حيث أحرز مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 49، مسجلا هدفه الـ19 في الموسم الحالي بالمسابقة، ليتقدم للمركز الثالث بترتيب هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق 4 أهداف خلف البرتغالي المحنك كريستيانو رونالدو (المتصدر)، نجم فريق النصر.

وأضاف لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 52، فيما منح حسام عوار النقاط الثلاث للفريق الضيف، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني..

وكان النصر يأمل في الاقتراب من صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، لا سيما بعد خيبة الأمل التي لحقت بجماهيره عقب خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته 2-3 أمام كاوازاكي فرونتال الياباني الشهر الماضي بالسعودية، لكن الخسارة اليوم قضت على آماله بشكل كبير في الفوز بالبطولة، ليصيب جماهيره ومحبيه بخيبة أمل جديدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد 71 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الهلال (حامل اللقب)، في حين تجمد رصيد النصر عند 60 نقطة في المركز الثالث