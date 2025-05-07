مزاد على قميص صلاح.. العروض تصل 9 ملايين جنيه

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن طرح قميص نجمه محمد صلاح للبيع في مزاد والذي وصل سعره إلى 17 ألف دولار أميركي "8.6 مليون جنيه مصري".

بالإضافة إلى قميص صلاح، ستتاح لمشجعي ليفربول في جميع أنحاء العالم فرصة الحصول أيضا على القمصان الموقعة للاعبين الذين تواجدوا في إحدى أكثر المباريات شهرة في تاريخ النادي.

بعد فوز "الريدز" 5-1 على توتنهام في "أنفيلد" – وهو الانتصار الذي منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز – تم طرح قمصان العديد من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة حسم اللقب للبيع في مزاد.

ويعد قميص الدولي المصري محمد صلاح الموقع بعد فوز النادي بالدوري، أشهر القمصان المعروضة في المزاد، وجذب قميصه عروضا بقيمة 17 ألف دولار أميركي، وهو الرقم الأعلى بين نجوم ليفربول، مقابل 9 آلاف دولار أميركي، وذات الرقم تقريبا مقابل قميص فان دايك.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 28 هدفا، ولعب دورا هاما في قيادة الفريق إلى اللقب الـ 20 في تاريخه، علما أنه مدد عقده مع النادي مؤخرا لمدة عامين.