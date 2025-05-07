living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألكسندر-أرنولد على أبواب سانتياغو برنابيو

7
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواصل مسؤولو نادي ريال مدريد مبدئيا مع إدارة ليفربول بشأن التعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد قبل انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم، حسبما أفادت مصادر لوكالة أنباء (بي أيه) البريطانية للأنباء، يوم الثلاثاء.
 
وأعلن ألكسندر-أرنولد، الاثنين، بعد ما يزيد عن أسبوع بقليل من مساهمته في تتويج ليفربول بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أنه سيرحل عن نادي طفولته في صفقة انتقال حر عند انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.
 
وكان ريال مدريد هو الوجهة الأكثر احتمالا للاعب، وكشف التقرير أنه تم إجراء اتصالات لتسريع عملية وصول الظهير الأيمن الإنجليزي (26 عاما) إلى قلعة (سانتياغو برنابيو).
 
 ويرغب الريال في ضم ألكسندر-أرنولد إلى قائمته بمونديال الأندية في نسختها الأولى بنظامها الحديث، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الشهر المقبل، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.
 
وأوقعت القرعة الريال في المجموعة الثامنة بالدور الأول للمونديال، برفقة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث يخوض مبارياته أيام 18 و22 و26 يونيو القادم.
 
من المرجح أن يتم الاتفاق على مقابل مادي لإقناع ليفربول بالاستغناء عن خدماته، ولكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى استعدادهم للمضي قدما في الصفقة، حسبما ذكر التقرير.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout