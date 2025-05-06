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الأسطورة كافو: سعادة صلاح مرتبطة بـ"دموع" جماهير برشلونة

6
MAY
2025
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يعتقد كافو أسطورة البرازيل وأحد أفضل لاعبي خانة الظهير الأيمن عبر التاريخ أن فوز برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا سيعني حصول مواطنه رافينيا على جائزة الكرة الذهبية، إذ يرى أن لا أحد ينافسه سوى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.
 
ويعتبر صلاح إلى جانب رافينيا أحد أبرز المنافسين على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، إذ فاز الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه، بينما حصل الثاني على ثنائية السوبر وكأس الملك وعلى مقربة من الحصول على الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
 
وقال كافو في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين: لا أرى كثيرين يستطيعون منافسة رافينيا على جائزة الكرة الذهبية غير محمد صلاح، إذ سجل 31 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة وحطم رقم ميسي القياسي في دوري أبطال أوروبا.
 
وزاد: إذا حصل رافينيا على دوري أبطال أوروبا فهذا يعني أنه سيكون اللاعب الأفضل في العالم، فمثل ما أسلفت، لا يوجد أحد يقدر على منافسته غير المصري محمد صلاح، لكن كبرازيلي أتمنى أن يفوز رافينيا بالجائزة، كون ذلك يعني أنه سيقدر على صناعة التاريخ مع المنتخب البرازيلي وقيادته للفوز بكأس العالم المقبلة.
 
ويعتبر كافو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي شارك في 3 نهائيات متتالية لكأس العالم وذلك بعدما ظهر مع منتخب البرازيل أمام إيطاليا في 1994 وفاز بالكأس، وكذلك أمام ألمانيا في 2002، بينما خسر أمام فرنسا في 1998.
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