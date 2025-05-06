مدرب دوران: أزمة جون "عاطفية".. ورونالدو بريء من الاتهامات

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أكد ويلبرث بيريا المدرب السابق لجون دوران في فريق إنفيغادو الكولومبي أن مهاجم النصر السعودي يمر بمرحلة طبيعية يواجهها كثير من النجوم في مسيرتهم، مشدداً على أن اللاعب الشاب يحتاج إلى الدعم والاستقرار النفسي لاستعادة مستوياته المعروفة سواء مع أستون فيلا أو في بداياته القوية مع ناديه الحالي، مضيفاً أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيساهم في مساعدته على التطور.

وسجل دوران تسعة أهداف مع النصر في 15 مباراة بكافة المسابقات، لكنه أكثر من أهدر فرصاً محققة في مباراة واحدة في الدوري بواقع خمسة فرص أمام الرياض، وكذلك في دوري أبطال آسيا بأربع فرص أمام الاستقلال الإيراني.

وقال المدرب في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": يجب أن يحاط دوران بطريقة جيدة، فهو يمر بظروف عانى منها كبار اللاعبين، يجب أن يتحلى بالهدوء وألا ينساق وراء القلق أو التوتر.

وأضاف: لا بد أن يكون هناك من يحتضنه نفسياً ويدعمه اجتماعياً، لأنه يتعرض للكثير من الانتقادات، بعضها مبرر والبعض الآخر لا، وهذا يؤثر عليه كثيراً. كما أنه يحتاج إلى الاستقرار العاطفي، والكثير من الدعم النفسي، وحينها أنا واثق من أنه سيستعيد مستواه.

وعن إهدار دوران للعديد من الفرص المحققة مع النصر وافتقاده اللمسة الأخيرة، قال بيريا: يجب أن يستمر في العمل على إنهاء الهجمات من خلال التكرار والتدريب المستمر، لأن ذلك سيساعده على استعادة ثقته بنفسه، فهو يمتلك كل الإمكانيات لقلب الوضع لصالحه.

وعن تأثير تواجد كريستيانو رونالدو بجانبه، استبعد المدرب أن يكون ذلك عبئاً على دوران، بل اعتبره عاملاً مساعداً، مضيفاً: على العكس، كونه بجانب أسطورة عالمية مثل رونالدو سيساهم في مساعدته على التطور والتعامل مع الأزمات.

وحول الرأي الذي يقول إن دوران سيكون أفضل عندما يلعب كمهاجم وحيد دون شريك هجومي، أجاب: لا أعتقد ذلك، وقد ظهر هذا الأمر جلياً في إحدى المباريات الأخيرة. في الوقت الحالي، أرى أن وجود كريستيانو بجانبه داخل الملعب هو عامل محفز ومهم للغاية.

وختم المدرب حديثه بنصيحة إلى دوران: رسالتي له في هذه المرحلة هي أن يتحلى بالهدوء، ويؤمن بقدراته، ويقيّم نفسه يومياً في الجوانب التي يحتاج إلى تحسينها. الأهم أن يحصل على دعم الفريق والجماهير، فهو لا يزال لاعباً شاباً جداً ويحتاج إلى مرافقة مستمرة في هذه المرحلة من مسيرته.