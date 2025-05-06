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ليس مورينيو.. غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته

6
MAY
2025
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كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، هو أصعب خصم واجهه في مسيرته التدريبية.
 
واعترف المدرب الإسباني خلال فيديو بث في إحدى الدورات التدريبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": كان دائما يسبب لي الصداع، لم يسبق لي أن واجهت خصما قضيت معه كل هذا الوقت من بعد الظهر والليالي، برفقة جاهزي التدريبي، محاولا اكتشاف كيفية إيقافه، كانت هناك أوقات كنت أفكر فيه "لقد فعلتها"، وفي اليوم التالي شعرت بالإحباط الشديد.
 
خلال سنواته في إدارة ليفربول من 2016-2024، فاز الألماني الذي يعمل مديرا لكرة القدم في "ريد بول"، بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس العالم للاندية.
 
واعترف غوارديولا، قائلا: كان ليفربول تحت قيادة كلوب هو التحدي الأكبر في مسيرتي التدريبية، كان بلا شك أقوى خصم بسبب أسلوب لعب الفريق وتنقلاته والأسلوب الهجومي المباشر، لقد هاجم بعدد كبير من اللاعبين.
 
واجه غوارديولا وكلوب بعضهما البعض في 30 مباراة رسمية، فاز الألماني 12 مرة، بينما تفوق غوارديولا في 11 مباراة، وتعادلا في 7 لقاءات.
 
كلوب تفوق على غوارديولا في المواجهات المباشرة
 
علما بأنهما التقيا أيضا في ألمانيا عندما كان الإسباني البالغ من العمر 54 عاما مدربا لبايرن ميونخ من 2013 إلى 2016، وكان الألماني البالغ من العمر 57 عاما مدربا لبوروسيا دورتموند من 2008 حتى 2015.
 
خلال مواسمه الـ 17 كمدرب، فإن كلوب هو أكثر مدرب تمكن من الفوز على غوارديولا، مقابل 7 انتصارات لجوزيه مورينيو و6 لكارلو أنشيلوتي.
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