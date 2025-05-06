أرنولد يعلن نهاية رحلته مع ليفربول.. والوجهة "معروفة"

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أأعلن المدافع الإنجليزي الدولي ترنت ألكسندر أرنولد، رحيله عن ليفربول بطل "البريميرليغ" بنهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف أرنولد (26 عاما) وجهته المقبلة، لكن تقارير شبه مؤكدة تفيد أنه انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "بعد 20 عاما في صفوف ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي في نهاية الموسم".

واعتبر المدافع الأيمن أن الرحيل "أصعب قرار اتخذته في حياتي".

وتابع أرنولد: "لطالما كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله، لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينا لكم جميعا".

وعلل قراره بالرحيل قائلا: "لكنني لم أجرب شيئا آخر من قبل، وهذا القرار يتعلق بتجربة تحد جديد، وإخراج نفسي من منطقة الأمان، ودفع نفسي للأمام مهنيا وشخصيا".

وينتهي عقد اللاعب مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، علما أن أنباء انتقاله إلى ريال مدريد انتشرت قبل أشهر.