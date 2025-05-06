بسبب باتشيكو.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، عن فرض عقوبة جديدة على نادي الزمالك المصري، تقضي بإيقاف قيده لثلاث فترات انتقالات متتالية، بسبب عدم سداد مستحقات مالية للمدرب الأسبق للفريق، البرتغالي جايمي باتشيكو.

وتبلغ قيمة المستحقات المستحقة للمدرب البرتغالي نحو 880 ألف دولار، وفق القرار الرسمي الصادر عن "فيفا"، والذي يأتي بعد أيام قليلة فقط من إيقاف قيد الزمالك على خلفية قضية مشابهة تتعلق بمستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب.

وتعقد هذه العقوبات من وضع النادي، الذي يمر بأزمة إدارية ومالية حادة، ويواجه صعوبات كبيرة في ملف التعاقدات قبل بداية الموسم الجديد، وسط أزمة مستمرة بسبب الديون المستحقة على النادي وتراكم القضايا المرفوعة ضد الإدارة الحالية.

,يواجه نادي الزمالك المصري العديد من التحديات المعقدة التي تهدد استقراره على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الأداء الرياضي أو على مستوى الوضع المالي والإداري. وتعتبر هذه التحديات بمثابة أزمة مستمرة يعاني منها الفريق، وقد تؤثر بشكل كبير على طموحات النادي في تحقيق الألقاب المحلية والقارية في الفترة القادمة.