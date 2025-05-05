living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاركو يشعل الدوري المصري.. ويسقط بيراميدز بثلاثية

5
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشعل نادي فاركو أجواء الدوري المصري، الأحد، بعد أن ألحق بنادي بيراميدز متصدر البطولة أول هزيمة، ليقدم هدية للأهلي الذي يلاحق الفريق السماوي.
وفاز فاركو على بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات مسابقة دوري نايل ليشعل صراع المنافسة على لقب الدورى المصري.
 
وقدم فاركو هدية ثمينة للأهلي بفوزه على بيراميدز، وبذلك للأحمر فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري.
 
وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي سيلعب مباراة الجولة ضد حرس الحدود لاحقا، بينما رفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.
 
تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف في الدقيقة 65، وأضاف محمود عماد الهدف الثاني بعدها بدقائق معدودة.
 
وفى الدقيقة 77 نجح البديل إبراهيم عادل من إحراز هدف تقليص الفارق لبيراميدز، قبل أن يعود عمرو ناصر من إحراز الهدف الثالث لفاركو، وفى الوقت بدل الضائع أحرز مروان حمدي الهدف الثانى لبيراميدز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout