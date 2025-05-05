بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني.. اللقب رقم 34

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تعادل فريق باير ليفركوزن أمام مضيفه فرايبورغ بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الألماني لكرة القدم، الأحد، ليهدي بايرن ميونيخ اللقب رسميا قبل مرحلتين من انتهاء المسابقة.

وكان بايرن ميونيخ في طريقه إلى التتويج باللقب، السبت، عندما تقدم 3-2 على مضيفه لايبزيغ، لكن البديل الدنماركي يوسف بولسن أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فتأجل تتويجه على أمل تعثر ليفركوزن أمام فرايبورغ وهو ما حصل بتعادلهما 2-2، حيث بات النادي البافاري يتقدم بفارق 8 نقاط قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

الأندية الأكثر تتويجا بالدوري الألماني "البوندسليغا":

بايرن ميونيخ: 34

نورمبرغ: 9

بوروسيا دورتموند: 8

شالكه: 7

هامبورغ: 6

شتوتغارت وبوروسيا مونشنغلادباخ: 5

كايزرسلاوترن وفيردر بريمن: 4

لوكوموتيف لايبزيغ، كولن وغرويتر فورث: 3