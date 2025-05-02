نادي تشيلسي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع داماك العقارية

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة عالمية طويلة الأمد مع شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في الشرق الأوسط، والذي يتخذ من دبي مقراً له.

بالإضافة إلى ذلك، يجري تصميم وإطلاق مشروع سكني عصري في دبي، "تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، بالشراكة مع نادي تشيلسي لكرة القدم، والذي من المنتظر أن يصبح أول مشروع سكني من نوعه يحمل علامة تجارية من عالم كرة القدم.

سيتم بناء المشروع الجديد من خلال دمج العلامة التجارية الشهيرة لنادي تشيلسي لكرة القدم في تفاصيله، بدءاً من خدمة الاستقبال "الكونسيرج" وصولاً إلى المرافق والمساحات الأخرى، ليجسد أعلى معايير الأناقة والرؤية المستقبلية.

وبالتزامن مع هذه الشراكة العالمية الرائدة والاحتفال بإطلاق أول مشروع سكني يحمل علامة نادي تشيلسي لكرة القدم، سيظهر شعار شركة داماك العقارية على قمصان نادي تشيلسي للرجال والسيدات لنهاية الموسم الحالي 2024/2025، وسيكون الظهور الأول في مباراة نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للرجال ضد فريق يورغوردين يوم الخميس الأول من شهر مايو.

وبهذه المناسبة قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية: "يعد هذا الإطلاق الأول ضمن مجموعة حصرية تحتفي بنادي تشيلسي وإرثه العريق وروحه الابتكارية وسعيه الدؤوب نحو التميز في عالم كرة القدم، إلى جانب أنه يُسلط الضوء على جمالية كرة القدم، ويرسم أفقاً جديداً للرفاهية لمن يرون في التفوق الدائم والتميز أسلوب حياةٍ لا غنى عنه".

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من جهته، قال جيسون جانون، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي تشيلسي لكرة القدم: "لطالما ارتبط اسم داماك عالمياً بالعقارات الفاخرة، ونحن متحمسون للغاية للتعاون مع كيانٍ رائد في هذا القطاع لإطلاق مشروع سكني يحمل علامة نادي تشيلسي في دبي. وبوجود نادي تشيلسي في قلب مدينة لندن، ستجلب هذه الشراكة إرث منطقة غرب لندن الراقية إلى دبي، وستسهم في تعزيز نمونا المستمر على الساحة العالمية. أتطلع بشغف لرؤية مشروع ’تشيلسي ريزيدنسز من داماك‘ وهو يزدان بأناقته في قلب أفق دبي الساحر".

يقع مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك" في أحدث وجهات الواجهة البحرية بدبي، "مدينة دبي الملاحية"، وسيضم أكثر من 1400 وحدة سكنية فاخرة تتمتع جميعها بإطلالات خلابة ومباشرة على البحر، وسيوفر مزايا حصرية من المرافق الحديثة التي تركز على العافية واللياقة البدنية والرفاهية والتي ستتزين بعلامة نادي تشيلسي العريق.