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برباعية.. تشيلسي يضع قدماً في نهائي "المؤتمر"

2
MAY
2025
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سجل جيدون سانشو ونوني مادويكي هدفين وأضاف نيكولاس جاكسون ثنائية ليفوز تشيلسي 4-1 على مضيفه ديورغاردن السويدي يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وقد تغلب تشيلسي على الصعوبات التي واجهها على أرضية مغطاة بالعشب الصناعي.
 
وافتتح سانشو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 12، إذ استحوذ على الكرة خارج حدود منطقة الست ياردات ثم سدد الكرة وحاول المدافع ماركوس دانيلسون التصدي لها لكنها سكنت الشباك ليشكل الهدف صدمة لجماهير أصحاب الأرض.
 
وعزز مادويكي تقدم تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول إذ تلقى تمريرة من إنزو فرنانديو وسدد الكرة في المرمى.
 
واستفاد البديل جاكسون من خطأين دفاعيين ليسجل هدفين خلال سبع دقائق من الشوط الثاني، قبل أن يرد ديورجاردن بهدف وحيد سجله إيساك أوليمايهو مولويتا.
 
وكاد ديورغاردن أن يقلص الفارق أكثر في الدقيقة 79 لكن أدم ستال سدد الكرة فوق العارضة.
 
وحقق تشيلسي الفوز برباعية ليسهمل مهمته في مباراة الإياب التي يستضيفها في لندن الأسبوع المقبل، إذ وضع قدما بذلك في النهائي المقرر في بولندا في 28 مايو الجاري.
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