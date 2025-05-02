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باير ليفركوزن يتعاقد مع الجزائري مازا

2
MAY
2025
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تعاقد فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم مع اللاعب الشاب إبراهيم مازا، لاعب فريق يونيون برلين، في أول صفقاته للموسم الجديد.
 
وأعلن ليفركوزن، بطل الدوري الألماني في 2024، يوم الخميس، أن لاعب خط الوسط المهاجم مازا /19 عاما/ وقع على عقد يمتد حتى يونيو 2030.
 
يمتد عقد مازا مع ليفركوزن حتى 2030
 
وذكرت مجلة "كيكر" أن الناديين وافقا على مقابل مادي للصفقة في حدود 12 مليون يورو (6ر13 مليون دولار).
 
ويبدو أن هذا سيكون بداية لموسم انتقالات صيفية ساخن في ليفركوزن، حيث إن هناك بعض اللاعبين الرئيسين في مقدمتهم جوناثان تاه يعتزمون الرحيل، بالإضافة لوجود عدم يقين بشأن مستقبل نجم الفريق فلوريان فيرتز، ويتوقع أن يرحل المدرب تشابي ألونسو بعدما ارتبط اسمه بتدريب ريال مدريد.
 
وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي لفريق ليفركوزن: يعد مازا واحدا من أهم المواهب الهجومية المثيرة للاهتمام. إبراهيم يناسبنا ويناسب أسلوب لعبنا. يتمتع بمهارات فنية استثنائية. ويستطيع مراوغة المدافعين، ولديه رؤية رائعة لزملائه يعرف تماما كيف يستفيد منها بذكاء.
 
ولعب مازا مع منتخب ألمانيا تحت 18 عاما وتحت 20 عاما، قبل أن يختار تمثيل المنتخب الجزائري. ورفض من قبل عدة عروض للرحيل عن هيرتا برلين ومدد تعاقده مع النادي في أغسطس الماضي، حتى 2027 ، ولكن مشاكل هيرتا المالية جعلته مضطرا للرحيل.
 
وقال مازا في بيان لهيرتا: كوني من برلين، فإن أعظم شيء بالنسبة لي هو أن أصبح لاعبا محترفا في هيرتا برلين، وأن أكون قادرا على ارتداء علم هيرتا على صدري في الملعب الأولمبي. أنا ممتن الآن أن النادي منحني الفرصة لاتخاذ الخطوة التالية في أعلى المستويات مع ليفركوزن.
 
وذكر هيرتا أنه سيودع مازا بشكل لائق. وهناك ثلاث جولات متبقية في دوري الدرجة الثانية، ولدى هيرتا مباراتين على أرضه.
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