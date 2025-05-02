غوارديولا يكشف موقف هالاند من مواجهة وولفرهامبتون

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بات من غير المرجح أن يعود النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، إلى صفوف فريقه هذا الأسبوع وذلك رغم عودته لخوض التدريبات الكاملة مع فريقه.

وغاب المهاجم النرويجي عن الفريق منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على بورنموث في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي.

وجاء ذلك لتنتشر أنباء عن عودته للمشاركة مع الفريق أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الجمعة، لكن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، قلل من تلك الآمال.

وبسؤاله حول عودة المهاجم البالغ من العمر 24 عاما قال غوارديولا في مؤتمر صحفي: إنه يتحسن لكني لا أعتقد ذلك.

وجاءت أخبار عودة هالاند لتسعد الجماهير وذلك بعدما كثف الإسباني رودري، لاعب خط الوسط والفائز بجائزة بالون دور، من تدريباته استعدادا للعودة إلى الفريق.

وافتقد مانشستر سيتي لخدمات رودري بشدة منذ أن تعرض لإصابة قوية في الركبة في مباراة أرسنال في ملعب "الاتحاد" في سبتمبر الماضي.