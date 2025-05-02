يوروبا ليغ.. تألق "غير متوقع" من "الشياطين" وتوتنهام

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تألق "غير معهود" قدمه فريقا توتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد في بطولة يوروبا ليغ، مساء الخميس، ليقتربا من نهائي البطولة الأوروبية.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا عريضا، في ملعب أتلتيك بلباو الإسباني، بنتيجة 3-0، في ذهاب نصف نهائي يوروبا ليغ.

ومثلت النتيجة مفاجأة كبيرة، خاصة وأن بلباو يعتبر المرشح الأول لتحقيق اللقب، عطفا على تألقه في الدوري الإسباني وفي يوروبا ليغ.

كما حقق توتنهام انتصارا بنتيجة 3-1، على نادي بودو غليمت النرويجي، في نصف النهائي الآخر.

وهذه النتائج تقرب مانشستر يونايتد وتوتنهام، من خوض نهائي إنجليزي-إنجليزي في بطولة يوروبا ليغ هذا الموسم.

يذكر أن "الشياطين الحمر" وتوتناهم يقعون في المركزين 14 و16 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعاني كلاهما من نتائج "كارثية" محليا.