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مدرب البرازيل.. المفاوضات مع أنشيلوتي "معقدة" وهذا هو البديل

2
MAY
2025
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تنتظر جماهير البرازيل تعيين مدير فني جديد لمنتخب بلادها هذا الشهر، قبل مباراتي الفريق المقبلتين بتصفيات كأس العالم 2026، لكن صبرها بدأ ينفد مع استمرار المفاوضات مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.
 
 
وأكد مصدران في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" رفضا الكشف عن هويتهما، أن المفاوضات مع أنشيلوتي جارية، لكنها معقدة بسبب بقاء موسم آخر في عقده مع الريال.
 
 
وصرح أحدهما أن المحادثات يقودها من الجانب البرازيلي كل من رئيس اتحاد كرة القدم إدنالدو رودريغيز، ومدير المنتخب الوطني رودريغو كايتانو.
 
وأضاف المصدر: "أنهما يبقيان المفاوضات طي الكتمان. من الواضح أنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق مع أي شخص حتى الآن".
 
وأوضح أن الاتحاد "ليس في عجلة من أمره"، مقرا أن البرازيل تأمل في تقديم مدرب جديد قبل 20 مايو الجاري، حين تعلن عن تشكيلة الفريق لمباراتيه المقبلتين بتصفيات المونديال في يونيو المقبل.
 
ولا يزال المنتخب البرازيلي بلا مدرب منذ إقالة دوريفال جونيور في 28 مارس الماضي، بعد 3 أيام من خسارة الفريق القاسية 1-4 أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين في بوينس أيرس.
 
وتزايدت التكهنات حول رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد واحتمال انتقاله للبرازيل في ظل تراجع نتائج العملاق الإسباني خلال الموسم الحالي.
 
ورفضت إدارة ريال مدريد التعليق بشأن مستقبل أنشيلوتي، حيث اكتفت بالإشارة إلى أن عقده مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.
 
وتجنب المدرب الإيطالي صاحب الـ65 عاما، التساؤلات حول مستقبله مع منتخب البرازيل، مؤكدا أنه سيبقى مع ريال مدريد طالما أراد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بقاءه.
 
في غضون ذلك، يتزايد الضغط في البرازيل على اتحاد كرة القدم هناك للتعاقد مع مدرب قادر على إعادة الاتزان لأبطال كأس العالم 5 مرات، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المتواضعة.
 
ولم تصل البرازيل للمباراة النهائية في كأس العالم منذ فوزها بلقبها الأخير في المونديال عام 2002، علما أن آخر لقب دولي في منافسات الرجال للبلاد هو الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
 
وتحتل البرازيل حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بفارق 10 نقاط خلف منتخب الأرجنتين.
 
البديل
 
وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يتولى قيادة فريق الهلال السعودي حاليا، يعتبر بديلا في حال فشل الاتفاق مع أنشيلوتي.
 
في المقابل، يفضل البعض رؤية مدرب برازيلي يقود الفريق، حيث قال كافو، بطل العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، لشبكة (إس بي تي) البرازيلية، يوم الاثنين الماضي: "يجب أن نترك الأمر لأحد مدربينا. كنت لأترك دوريفال في منصبه".
 
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أنشيلوتي أو مدرب آخر سيتولى المهمة في الوقت المناسب لاختيار قائمة منتخب البرازيل لمباراتي الفريق ضد مضيفه الإكوادور وضيفه باراغواي أوائل الشهر المقبل.
 
ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني في 25 مايو الجاري، قبل أن يشارك الفريق الملكي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، التي تنطلق منتصف الشهر المقبل.
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