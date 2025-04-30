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حيدر.. سوري رفض المنتخب ويهدد رونالدو بقميص ياباني

30
APRIL
2025
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حزم أول سوري حقائبه أواخر القرن التاسع عشر واتجه إلى كولومبيا في الجانب الآخر من العالم، تبعه عدد كبير جعل السوريين الكولمبيين يتجاوزون 700 ألف نسمة وخرج منهم سياسيون وكتاب ولاعبي كرة قدم منهم سيزار حيدر الذي سيعتمد عليه كاواساكي فرونتال في الحد من خطورة هجوم النصر السعودي الضارب يوم الأربعاء.
 
ويلتقي النصر بكاواساكي فرونتال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة طمعاً بالوصول إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.
 
ارتكز السوريون في مدينة كوردوبا شمال كولومبيا، حينها كان يُطلق عليهم السكان المحليون "التُرك" وهو لقب انتشر في أميركا الجنوبية تجاه كل من يأتِ من بلاد الشام، فخوليو دانيال أساد مدرب النصر السعودي السابق يُلقب بـ"التركي".
 
صعد كثير من السوريين إلى مناصب عالية في الحكومة، رجل الأعمال فؤاد شعر شغر منصب حاكم إقليم أتلنتيكو ووزير الاقتصاد، خوليو منصور أصبح عضوا في الكونغرس الكولومبي، إدوين باسيل أصبح حاكماً لكوردوبا وديفيد بيرغيل كذلك كان في الكونغرس.
 
 
في عائلة حيدر دخل الراحل ألبرتو عالم كرة القدم في التسعينات الميلادية إذ لعب لمصلحة أتلتيكو جونيور النادي الذي يقع بالقرب من منطقة تواجد العائلة، وبعدما فارق الحياة في 2015 شعر ابن أخيه سيزار بأنه يجب أن يكون لاعب كرة قدم كذلك، وفعلاً ظهر لأول مرة مع فريق بارانكيا وانتقل لاحقاً إلى أتلتيكو جونيور النادي الذي شارك معه ألبرتو قبل عشرين عاماً أو أكثر وبعدها رحل إلى البرازيل وعاد إلى كولومبيا ليلعب مع ديبورتيس توليما.
 
 
انتبه مسؤولو الاتحاد السوري لكرة القدم العام الماضي إلى وجود موهبة تنشط في كولومبيا، وتم التواصل معه للالتحاق بـ"نسور قاسيون" وتضاربت الأقاويل حول قراره، إذ هناك من قال بأنه رفض اللعب بينما وصف البعض القضية بـ"الغامضة" وفي كل الأحوال لم يرتدي المدافع الشاب القميص السوري، إذ بقيت مشاركاته الدولية عند مباراتين بقميص منتخب كولومبيا تحت 20 عاماً.
 
في العام الماضي انتقل سيزار إلى كاواساكي فرونتال بنظام الإعارة، لكن مستوياته الرائعة أجبرت اليابانيين على التعاقد معه بشكل دائم مطلع يناير الماضي، إذ ظهر في 4 مباريات مع الفريق بين بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الياباني.
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