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بـ"بيان شديد اللهجة".. الزمالك يرد على إنذار زيزو

30
APRIL
2025
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قام نادي الزمالك، عن طريق المستشار القانوني للنادي كمال شعيب، بالرد على الإنذار المرسل من لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد "زيزو" بإصدار بيان رسمي "شديد اللهجة".
وتضمن رد نادي الزمالك عددًا من النقاط جاءت على النحو التالي:
 
أولاً: كل ما ورد بإنذار اللاعب غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة، ولا توجد أية مخاوف أو خطورة تبرر انقطاعه عن التدريب.
 
ثانيا: انقطاع اللاعب عن التدريب والمباريات يُعد إخلالاً جسيماً بعقده، ويُلحق أضراراً فادحة بالنادي ونتائجه في المسابقات.
 
ثالثاً: كل ما أورده اللاعب بخصوص استحقاقه للمبالغ الواردة في إنذاره لا أساس له من الصحة، وما ذكره بشأن الفقرة رقم "8" من البند السادس على أنه "بونص مستحق" غير صحيح؛ فضلًا عن أن هذه العبارة لم ترد مطلقًا في العقد، ودسُت في الإنذار على خلاف ما هو ثابت بالعقد، فإن المبالغ المذكورة في هذا البند تُعد صافي ما يستحقه اللاعب عن المواسم الثلاثة، كمقابل التعاقد الوارد في البند الثاني من العقد، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة التي يتحملها اللاعب، وفقاً لما نص عليه البند الرابع، الفقرة "6"، من عقده مع النادي، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما اتفق عليه الطرفان صراحة وكتابة.
 
رابعاً: التأكيد على اللاعب بسرعة موافاة النادي بكافة عقود المواد الإعلانية والإعلامية التي ظهر فيها، حتى يتمكن النادي من استكمال تسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.
 
خامساً: مطالبة اللاعب بتقديم إيضاح وافٍ عمّا إذا كان قد قام بالفعل بالتوجه إلى سفارة الولايات المتحدة لاستخراج تأشيرة للمشاركة في مونديال الأندية.
 
سادساً: التأكيد على اللاعب مجدداً بضرورة احترامه لتعاقده مع النادي، والتزامه بحضور التدريبات والمعسكرات والمباريات، مع استمرار النادي في تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقاً لبنود اللائحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي.
 
وتخلف "زيزو" عن حضور جلسة التحقيق معه بمقر النادي لغيابه عن التدريبات الجماعية دون الحصول على إذن.
 
 وكان الزمالك أعلن في بيان رسمي، رحيل زيزو مع نهاية عقده، بانتهاء الموسم الحالي، بعد تعثر مفاوضات التجديد.
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