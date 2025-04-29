اجتماع حاسم مرتقب يحدد مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

A + A -

ذكرت تقارير صحفية أن مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع فريق ريال مدريد الإسباني سيُحسم قريبا، في ظل توقعات بانعقاد اجتماع مرتقب يجمع المدرب البالغ من العمر 65 عاما مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز.

ويأتي ذلك بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، مما جعل مستقبل أنشيلوتي مع الفريق يبدو غامضا، وسط توقعات بعدم تمديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2026، وفق ما أفادت به صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد أنشيلوتي بنفسه مطلع الأسبوع الجاري أن مصيره سيُحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أوضحت "ماركا" أن القرار قد يصدر "خلال ساعات قليلة"، مشيرة إلى أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، يترقب تطورات الموقف ويُعد المرشح الأبرز لخلافته.

كما أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن المواجهة المرتقبة ضد برشلونة يوم 11 مايو قد تكون حاسمة في تقرير مصير أنشيلوتي، خاصة في ظل تصدر برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل، ازدادت التكهنات حول إمكانية انتقال أنشيلوتي لتولي تدريب منتخب البرازيل، إذ ذكرت قناة "سكاي سبورتس" وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المدرب الإيطالي قد يتولى المنصب قبل فترة المباريات الدولية في يونيو المقبل.

يُذكر أن أنشيلوتي عاد إلى تدريب ريال مدريد في صيف 2021، وحقق مع الفريق لقبين في دوري أبطال أوروبا خلال فترتيه مع النادي، الأولى بين عامي 2013 و2015، والثانية الحالية.