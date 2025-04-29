living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع حاسم مرتقب يحدد مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

29
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت تقارير صحفية أن مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع فريق ريال مدريد الإسباني سيُحسم قريبا، في ظل توقعات بانعقاد اجتماع مرتقب يجمع المدرب البالغ من العمر 65 عاما مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز.
 
ويأتي ذلك بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، مما جعل مستقبل أنشيلوتي مع الفريق يبدو غامضا، وسط توقعات بعدم تمديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2026، وفق ما أفادت به صحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
وأكد أنشيلوتي بنفسه مطلع الأسبوع الجاري أن مصيره سيُحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أوضحت "ماركا" أن القرار قد يصدر "خلال ساعات قليلة"، مشيرة إلى أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، يترقب تطورات الموقف ويُعد المرشح الأبرز لخلافته.
 
كما أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن المواجهة المرتقبة ضد برشلونة يوم 11 مايو قد تكون حاسمة في تقرير مصير أنشيلوتي، خاصة في ظل تصدر برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني.
 
وفي المقابل، ازدادت التكهنات حول إمكانية انتقال أنشيلوتي لتولي تدريب منتخب البرازيل، إذ ذكرت قناة "سكاي سبورتس" وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المدرب الإيطالي قد يتولى المنصب قبل فترة المباريات الدولية في يونيو المقبل.
 
يُذكر أن أنشيلوتي عاد إلى تدريب ريال مدريد في صيف 2021، وحقق مع الفريق لقبين في دوري أبطال أوروبا خلال فترتيه مع النادي، الأولى بين عامي 2013 و2015، والثانية الحالية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout