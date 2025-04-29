لاعب تنس يعترض على قرار الحكم بصورة التقطها بهاتفه

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أعرب ألكسندر زفيريف عن استيائه من خلل في نظام الاتصال الإلكتروني بالخطوط خلال فوزه في بطولة مدريد المفتوحة للتنس يوم الأحد، حيث قام بتوثيق موضع كرة مثيرة للجدل باستخدام هاتفه المحمول.

ورغم أنه كان عرضة لغرامة كبيرة بسبب هذا التصرف، فقد تمكن زفيريف من التأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بمجموعات 2-6 و7-6 و7-6.

لكن الحادثة التي أثارت غضب اللاعب الألماني وقعت في المجموعة الثانية، حيث تم احتساب ضربة خلفية لمنافسه بواسطة تقنية التتبع، ما دفعه للمطالبة بفحص موضع الكرة.

مخاوف من تأثير النظام الجديد في البطولات

وخلال المباراة، طلب زفيريف من الحكم الرئيسي محمد الحياني التحقق من موضع الكرة، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما دفعه للقيام بما وصفه بأنه "تصرف غير رياضي" حين أخرج هاتفه المحمول من حقيبته لالتقاط صورة للموضع المتنازع عليه.

وفي تعليقاته على الحادثة، قال زفيريف: "أعتقد بصراحة أن هناك خللا في النظام، لأن الكرة كانت بعيدة بمقدار 4 أو 5 سنتيمترات عن الخط".

وأضاف اللاعب الألماني أنه شعر بأن الأمر يستدعي فحصا دقيقا من قبل الحكم الرئيسي، معتبرا أنه على الرغم من صعوبة الموقف، كان على صواب.

تقنيات التتبع الإلكترونية.. بين التقدير والمخاوف

وكان زفيريف قد أعرب سابقا عن إعجابه بتقنية التتبع الإلكترونية، رغم شعوره بالصدمة من هذه الواقعة التي وصفها بـ "غير عادلة".

وأشار إلى أن هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول مصداقية النظام في البطولات المقبلة.

وفي السياق ذاته، نشرت المصنفة الأولى عالميا، أرينا سبالينكا، صورة مماثلة في وقت سابق هذا الشهر في بطولة شتوتغارت، حيث تلقت تحذيرا على خلفية تصرف مشابه.

ورغم هذه التجربة، يظل زفيريف يأمل في أن يتم مراجعة النظام واتخاذ إجراءات مناسبة من قبل السلطات المعنية.

وأوضح أنه: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث الآن، ونوع الغرامة التي سأحصل عليها حتى إذا كنت على حق. أتمنى ألا يتم تغريمي لأنني أعتقد أنه كان من الواضح أنني على صواب".

من جانبها، لم يرد بعد اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الحادث.