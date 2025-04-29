وفاة "أمح الدولي".. أشهر مشجعي الأهلي المصري

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توفي، الإثنين، محمد أحمد عبد الغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد معاناة صحية امتدت خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لأمح الدولي خبر وفاته منذ قليل، موضحة أنه تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم في الدم.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الأهلي المصري جاء فيه: "محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ أمح، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وكان صلاح عاشور الطبيب المعالج لأمح، قد كشف في وقت سابق عن تحسن حالته بعد تعرضه لإصابة خطيرة في العمود الفقري إثر سقوط تعرض له في نوفمبر الماضي، تسبب في كسور بالفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

وخضع "أمح الدولي" لعملية جراحية تلتها فترة علاج وتأهيل تضمنت جلسات ذكاء اصطناعي لتحسين حالته الصحية، قبل أن تتدهور حالته مجددًا بسبب الالتهاب الرئوي الحاد.

يُذكر أن "أمح الدولي" كان يتمتع بحب واحترام كبيرين من جماهير الأهلي، نظرًا لروحه المرحة وعشقه اللا محدود للفريق الأحمر، مما جعله رمزًا من رموز التشجيع في الملاعب وخارجها.

استطاع "أمح الدولي" أن يحقق شهرة واسعة عبر قناته على "يوتيوب"، حيث حصل على الدرع الفضي بعد تجاوز مشاهداته 17 مليون مشاهدة خلال أقل من عام.

وجمعت "أمح الدولي" علاقات صداقة قوية مع عدد من لاعبي الأهلي مثل أحمد الشيخ، حسين الشحات، ومحمود كهربا، الذين حرصوا على دعمه وزيارته في أزماته الصحية.