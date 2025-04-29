living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة "أمح الدولي".. أشهر مشجعي الأهلي المصري

29
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توفي، الإثنين، محمد أحمد عبد الغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد معاناة صحية امتدت خلال الفترة الماضية.
وأعلنت الصفحة الرسمية لأمح الدولي خبر وفاته منذ قليل، موضحة أنه تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم في الدم.
 
وفي بيان رسمي أصدره النادي الأهلي المصري جاء فيه: "محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ أمح، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".
 
وكان صلاح عاشور الطبيب المعالج لأمح، قد كشف في وقت سابق عن تحسن حالته بعد تعرضه لإصابة خطيرة في العمود الفقري إثر سقوط تعرض له في نوفمبر الماضي، تسبب في كسور بالفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة.
 
وخضع "أمح الدولي" لعملية جراحية تلتها فترة علاج وتأهيل تضمنت جلسات ذكاء اصطناعي لتحسين حالته الصحية، قبل أن تتدهور حالته مجددًا بسبب الالتهاب الرئوي الحاد.
 
يُذكر أن "أمح الدولي" كان يتمتع بحب واحترام كبيرين من جماهير الأهلي، نظرًا لروحه المرحة وعشقه اللا محدود للفريق الأحمر، مما جعله رمزًا من رموز التشجيع في الملاعب وخارجها.
 
استطاع "أمح الدولي" أن يحقق شهرة واسعة عبر قناته على "يوتيوب"، حيث حصل على الدرع الفضي بعد تجاوز مشاهداته 17 مليون مشاهدة خلال أقل من عام.
 
وجمعت "أمح الدولي" علاقات صداقة قوية مع عدد من لاعبي الأهلي مثل أحمد الشيخ، حسين الشحات، ومحمود كهربا، الذين حرصوا على دعمه وزيارته في أزماته الصحية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout