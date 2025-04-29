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قصة أزمة عقد كولر مع الأهلي.. تفاصيل "مثيرة للقلق"

29
APRIL
2025
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قرر النادي الأهلي المصري تشكيل لجنة قانونية لدراسة عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة للوقوف على أحقيته في المطالبة براتب سنة كاملة بعد قرار مجلس الإدارة بتوجيه الشكر له.
ويجرى مسئولو الأهلي في الساعات الحالية مفاوضات مكثفة مع كولر ووكيل أعماله دينو لامبرتي لإنهاء الأزمة بشكل ودي.
 
يأتي ذلك بعد أن قرر الأهلي إقالة كولر في أعقاب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز الجنوب إفريقي، وأعلن مؤخراً تعيين عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني.
 
وذكرت تقارير صحفية أنه كان يجب على مسؤولي النادي الأهلي أولا التوصل لاتفاق مع كولر وتوقيع مخالصة مالية قبل أن يتم الإعلان عن رحيله بشكل رسمي.
 
عقد كولر
 
وهناك خلاف واضح طفا على السطح بين الأهلي وكولر بشأن عقده مع النادي، بعد أن فسر كل طرف صيغة العقد بحسب رؤيته.
 
هناك بند بأن الأهلي لابد أن يخطر كولر بأنه يريد تمديد العقد لموسم إضافي "وهو ما لم يحدث"، لذلك من وجهة نظر مسؤولي الأهلي فإن عقد المدرب ينتهي مع ختام الموسم الجاري ولم يتم التمديد ويتبقى له شهرين سيقوم بدفعهما، كون العقد لا يحتوي على شرط جزائي.
 
يرى كولر ووكيله لامبرتي، أن عقده مستمر للموسم المقبل ومن حقه يحصل على باقي القيمة كاملة والتي تتخطى 3 مليون و360 ألف يورو، مع أن الأهلي لم يخطر المدرب بشكل رسمي بتمديد العقد، وهنا يكمن الخلاف بين الطرفين.
 
بحسب وسائل إعلام مصرية، أبلغ وكيل كولر إدارة النادي الأهلي رفضه التنازل عن الشرط الجزائي المقرر في العقد والذي يبلغ قيمة 14 شهر وبعض المكافآت المتأخرة وجاري التفاوض على دفع من 4 إلى 6 شهور لإنهاء التعاقد بين الطرفين.
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