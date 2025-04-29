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كلوب متفائل بمستقبل ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

29
APRIL
2025
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قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، إنه يشعر بحالة من السعادة والإيجابية تجاه مستقبل الفريق بعدما هنأه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
 
وعادل الفريق الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة، في أول موسم للمدرب الهولندي أرني سلوت بعدما خلف كلوب الذي غادر الفريق العام الماضي.
 
وبعد آخر مباراة له، غنى كلوب باسم سلوت على أرض الملعب، وهو الأمر الذي ألهم المدرب الهولندي للاحتفال بالشكل ذاته باللقب في ملعب "أنفيلد" ومنذ ذلك الحين يتواصل الثنائي بشكل مستمر.
 
وكتب كلوب عبر منصة "إنستغرام": "أنا ممتن جدا للماضي وسعيد للغاية بالحاضر وإيجابي للغاية بشأن المستقبل".
 
وأضاف :"شكرا لك عزيزي" في إشارة للعبارة التي كتبت على مقدمة السترة التي ارتداها كلوب في مباراته الوداعية وذلك تقديرا لتلك الجملة التي جعلته يشعر بالسعادة وأنه في موطنه خلال تسعة أعوام في ليفربول.
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