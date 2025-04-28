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روديغر يعتذر.. وعقوبة قاسية تنتظره

28
APRIL
2025
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اعتذر مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر يوم الأحد بعد حصوله على البطاقة الحمراء لإلقائه شيئاً ما على حكم نهائي كأس الملك.
 
وكان قلب الدفاع قد تم استبداله في الوقت بدل الضائع وفي اللحظات الأخيرة من كلاسيكو برشلونة الذي انتهى بفوز برشلونة 3-2، وألقى شيئًا ما على الحكم ريكاردو دي بورغوس احتجاجًا على ذلك.
 
وحاول روديغر التوججه إلى الحكم لكن زملاءه والجهاز الفني منعاه إلى أن حصل على بطاقة حمراء، كما تم طرد زميليه لوكاس فاسكيز وجود بيلنغهام في نهاية المباراة.
 
وأبان على "إنستغرام" "بالتأكيد ليس هناك أي عذر لتصرفي الليلة الماضية. أنا آسف جدًا لذلك، قبل صافرة النهاية ارتكبت خطأ أعتذر مرة أخرى للحكم ولكل من خيّبت آمالهم الليلة الماضية".
 
قد يواجه روديغر عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين أربع مباريات و12 مباراة بسبب تصرفه، وهو ما قد يجعله يغيب عن الكلاسيكو القادم في الدوري الإسباني في 11 مايو.
 
من المحتمل أن تؤدي البطاقة الحمراء التي حصل عليها فاسكيز وبيلنغهام إلى الإيقاف في كأس الملك الموسم المقبل لكونها مخالفات أقل خطورة للقواعد.
 
قبل المباراة النهائية، اشتكى الحكمان الرئيسيان من هجوم قناة نادي ريال مدريد التلفزيونية على الحكام هذا الموسم.
 
وانهار دي بورغوس بينغويتكسيا باكياً وهو يتحدث عن تأثير انتقادات قناة ريال مدريد التلفزيونية على حياته العائلية.
 
ورد الفريق بغضب شديد، حيث انسحب من الالتزامات التي سبقت المباراة يوم الجمعة ووصفوا تصريحات المسؤولين بأنها "غير مقبولة".
 
وتغلب برشلونة على ريال مدريد في جميع مباريات الكلاسيكو الثلاث هذا الموسم، وتبقى آخر فرصة في الدوري حيث يتخلف عن غريمه بأربع نقاط.
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