منتخب سويسرا "يدير ظهره لنظيره الإسرائيلي" على منصة تتويج

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أدار منتخب سويسرا ظهره لمنافسه الإسرائيلي، خلال مراسم التتويج بالميداليات في بطولة أوروبا للمبارزة تحت 23 عاما في إستونيا، السبت.

وكان المنتخب الإسرائيلي قد فاز بالميدالية الذهبية، بينما حصلت سويسرا على الفضية، ونال منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية.

ووفق مقاطع فيديو للحظة التتويج، فبعد صعود المنتخبات الثلاثة إلى المنصة لتسلم الميداليات، أدار المبارزون السويسريون ظهورهم لنظرائهم الإسرائيليين أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفا".

وأثارت الواقعة ردود فعل في إسرائيل، حيث قال ممثل عن اتحاد المبارزة المحلي في تصريح نقلته صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية: "يجب أن يوحد الرياضة الناس لا أن تفرقهم".

وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لاعبيه بالفوز، لكنه انتقد الفريق السويسري بسبب "سلوكه غير المحترم" وفق تعبيره.

وكتب ساعر على منصة "إكس": "عار على الفريق السويسري على سلوكه غير المحترم. أنتم لا تعرفون كيف تخسرون وتصرفتم بطريقة تحرجكم وتحرج بلدكم الذي يفترض أن تمثلوه".