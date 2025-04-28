محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

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بات النجم المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إحرازه هدفا في مباراة تتويج ليفربول بلقب "البريميرليغ" أمام توتنهام هوتسبير، يوم الأحد.

وتوّج ليفربول بلقب "البريميرليغ"، الذي غاب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، عقب فوزه الكاسح 5 - 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 63، الأمر الذي جعله يحرز لقب الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن صلاح أحرز في الدوري الإنجليزي 185 هدفا، متقدما على سيرجيو أغويرو أسطورة فريق مانشستر سيتي صاحب الـ184 هدفا.

ووفق الشبكة فإن صلاح بات في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين أندرو كول صاحب المرتبة الرابعة برصيد 187 هدفا.

جدير بالذكر أن ليفربول فاز بالبطولة المرموقة للمرة الـ20 في تاريخه، معادلا الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وكان صلاح قد صرّح عقب مباراة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قائلا: "إنه شعور لا يوصف أن تحسم اللقب على أرض أنفيلد. المرة الأولى في 2020 كانت خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة، أما الآن وبعد خمس سنوات، وسط الجماهير، فالأمر مختلف تماما ولا يُصدق".