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أكد الألباني ياسر أساني، لاعب غوانغجو الكوري الجنوبي، أن فريقه لا يخشى مواجهة الهلال، مشيراً إلى أنه يتطلع لتقديم كل ما لديه لمواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما أضاف أنه لا يستبعد اللعب في الدوري السعودي مستقبلاً.

ويلعب غوانغجو مع الهلال يوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة في ملعب الإنماء بجدة.

ويتصدر النجم الدولي الألباني قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد تسعة أهداف بالتساوي مع أندرسون لوبيز لاعب يوكوهاما مارينوس.

وقال أساني في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": أنا سعيد جدًا بالمستوى الذي أقدمه في البطولة، أن تكون هدافاً لمسابقة كبيرة مثل دوري أبطال آسيا، فهذا أمر يمنحني الثقة قبل مواجهة فريق قوي مثل الهلال. نحن متحمسون لهذا التحدي، وسنقدم 200% من طاقتنا.

وأضاف: الهلال يضم لاعبين كبارًا مثل ألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وياسين بونو، وهم فريق يملك تاريخًا وأسماء قوية، لكن في كرة القدم لا شيء مستحيل. نحن نعرف نقاط ضعفهم، وسنسعى لاستغلال أي فرصة ممكنة.

وأوضح أساني أن اللعب في السعودية لن يكون سهلاً، مشيراً إلى الحضور الجماهيري الكبير للهلال، مضيفا: نعرف أن الأجواء ستكون صعبة، الجماهير هناك تملأ المدرجات لكني أحب ذلك، لكننا مستعدون ذهنيًا وبدنيًا، وسيفوز الفريق الأفضل داخل الملعب.

وعن الضغوط التي يشعر بها بسبب الأضواء المسلطة عليه كونه أحد أبرز لاعبي المسابقة، أوضح: البعض أرسل لي تغريدات عبر منصة إكس من جماهير الهلال، أعرف أن البعض يحذر من خطورتي، وهذا شرف كبير، لكنه لا يشكل ضغطاً، بل دافعًا لأُقدم كل ما لدي.

وزاد: أعرف أن الهلال يسعى للقب، لكننا أيضاً نملك طموحًا كبيرًا. ما حققناه حتى الآن لم يكن صدفة، لدينا فريق شاب وطموح، ونريد أن نُكمل المغامرة حتى النهاية.