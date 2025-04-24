إيقاف حكم الريال وأرسنال بسبب "كارثة" تحكيمية

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أوقف فرانسوا ليتكسييه حكم مباراة الإياب في قمة ريال مدريد وأرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب لقطة جدلية تسبب بها في لقاء سانت إتيان وليون يوم الأحد.

وشهدت المباراة التي خسرها ليون 2-1 طرد لوكاس ستاسين بعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة الثانية عشرة من القاء بعد دهسه لساق كورنتان توليسو من الخلف قبل أن يغير قراره بتدخل تقنية حكم الفييدو المساعد ويعود اللاعب ويسجل هدف الفوز في وقت لاحق.

وبسبب هذه اللقطة لم يتم تعيين ليتكسييه للجولة 31 وسيتولى ويلي ديلاجود إدارة مباراة باريس سان جيرمان ونيس.

وتعرض ويلي ديلاجود، الذي كان مسؤولاً عن تقنية VAR لانتقادات من قبل لجنة التحكيم التي اتهمته بتقديم زاوية خاطئة للحكم الرئيسي ورغم ذلك سيتواجد بالفعل على أرض الملعب هذا الأسبوع.

وصوت لليتيكسييه تم التصويت كأفضل حكم في العالم لعام 2024، وأدار 27 مباراة في جميع المسابقات منها 13 في الدوري الفرنسي.

وأبدى أنطوان كومبواريه مدرب نانت غضبا شديدا من ليتكسييه بعد مباراة سانت إتيان وليون قائلا "خلال الأسبوع قاد ليتكسييه مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، من وقت لآخر عليه أن يرتاح مثل اللاعبين، ولا يعني لأنك من المفترض أن تكون أفضل حكم أنه يتعين عليك العمل في كل مباراة، هو رجل مثل أي شخص آخر، هناك ضغوط ومخاطر رهيبة كما هي الحال مع اللاعبين، عليك أن تحصل على الراحة من وقت لآخر. هذه هي الرسالة التي أرسلها".