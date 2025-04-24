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الزمالك يعلن إيقاف قيده رسميا.. ويكشف السبب

24
APRIL
2025
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أعلن نادي الزمالك المصري، الأربعاء، تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.
 
وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي، إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته،
 
خاصة وأن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريباً.
 
وأضاف: "الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجدداً".
 
وأوضح: "الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب".
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