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ميلان يضرب إنتر بثلاثية في الديربي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

24
APRIL
2025
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تلاعب ميلان بجاره وغريمه إنتر ميلان وهزمه بنتيجة 3 / صفر على ملعب سان سيرو، مساء الأربعاء، ليتأهل لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.
وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بضربة رأس قوية في الدقيقة 36 مستفيدا من عرضية لزميله أليكس خيمينيز في الجهة اليمنى.
 
إنتر ميلان.. حلم الثلاثية يصطدم بالواقع
 
 
وفي الدقيقة 49 أضاف يوفيتش الهدف الثاني له ولفريقه بعد ركلة ركنية نفذها الفرنسي ثيو هيرنانديز.
 
وأكمل لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز ثلاثية ميلان في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من رافاييل لياو.
 
وصعد ميلان للمباراة النهائية متفوقا بنتيجة 4 / 1 في مجموع المباراتين، بعدما تعادل الفريقان في ذهاب قبل النهائي بنتيجة 1 / 1 في الثاني من أبريل الجاري.
 
ويضاعف الخروج من كأس إيطاليا الضغوط على إنتر ميلان الذي يستعد لخوض مباراتين حاسمتين في الأسبوع المقبل، حيث سيلاقي روما في الدوري يوم الأحد، وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفا على برشلونة الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
أما ميلان واصل علو كعبه في الديربي على مدار خمس مباريات بين الفريقين هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث بعد الفوز 2 / 1 في الدور الأول من الدوري ثم الفوز 3 / 2 في نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.
 
ويلتقي ميلان في المباراة النهائية أمام المتأهل من بولونيا وإمبولي، غدا الخميس.
 
وكان بولونيا فاز ذهابا بنتيجة 3 / صفر خارج ملعبه.
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