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لجنة الاستئناف تؤجل قرارها بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك

24
APRIL
2025
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قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأربعاء، حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول.
 
وأشار اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن لجنة الاستئناف ستصدر قرارها في جلسة 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و 30 مارس الماضي.
 
كما قررت اللجنة أيضا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.
 
وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.
 
وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها اليوم بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشارين الثلاثة طارق النفراوي وسمير كمال ومحمود علاء وأمانة سر كريم أنور.
 
وكان الأهلي انسحب من مواجهة الزمالك في 11 مارس الماضي اعتراضا على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة، والاستعانة بطاقم تحكيم مصري.
 
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تحميل الأهلي الخسائر المالية من عدم إقامة المباراة في موعدها واعتبارها خاسرا بنتيجة صفر / 3 وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وعدلت الرابطة قرارها بحذف عقوبة خصم نقاط في نهاية الموسم، مما دفع ناديا بيراميدز والزمالك لإعلان اعتراضهما التام على تخفيف عقوبة الأهلي.
 
ويعتلي بيراميدز قمة الدوري المصري برصيد 44 نقطة خلفه الأهلي 40 نقطة ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.
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