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نقطة وحيدة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي

24
APRIL
2025
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أصبح فريق ليفربول على بعد نقطة وحيدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رسميا.
 
وسقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه كريستال بالاس، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ34 للمسابقة.
 
وبقي أرسنال، الذي حقق فوزا وحيدا فقط مقابل 3 تعادلات في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، مع تبقي 4 مباريات فقط للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في المسابقة هذا الموسم.
 
وأصبح يكفي ليفربول التعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد القادم، على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر، في ذات المرحلة، من أجل التتويج رسميا بلقبه الـ20 في المسابقة قبل أربع مراحل على نهايتها.
 
وسيعادل "الريدز" بذلك الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة العريقة.
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