living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم ضد "أجمل لاعبة في العالم" بعد "سرقتها الأضواء"

23
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت أليشا ليمان لاعبة يوفنتوس الإيطالي إلى الهجوم بعد احتفالاتها بفوز فريقها ببطولة الدوري الإيطالي للسيدات رغم أنها لم تلعب سوى 37 دقيقة فقط منذ بداية العام الجاري.
 
وانضمت السويسرية ليمان، الموصوفة بأنها "أجمل لاعبة في العالم"، إلى يوفنتوس رفقة صديقها دوغلاس لويز الصيف الماضي ونجحت بالفوز بأول ألقابها بقميص "السيدة العجوز".
 
 
وتغلبت سيدات يوفنتوس على ميلان بهدفين دون رد ليتسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط مع بقاء 3 جولات وهو ما يعني حسم الأول للقب رسمياً، قبل أن تتقدم ليمان بقية اللاعبات وتقوم بالرقص، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن دورها الفعلي في التتويج.
 
ولم تلعب أليشا سوى 37 دقيقة مع يوفنتوس منذ بداية العام الميلادي الجاري، أما مباراتها الأساسية الأخيرة فتعود إلى شهر نوفمبر الماضي عندما لاقى فريقها ساسوولو في الدوري.
 
وخاضت الدولية السويسرية 5 مباريات فقط بشكل أساسي ودخلت بديلة في 10 مباريات أخرى، بينما سجلت هدفين فقط، أما بالنسبة للجماهير فالبطلة الحقيقية هي الإيطالية كريستيانا غيرلي التي سجلت 19 هدفاً في 22 مباراة منها ثنائية حسم البطولة أمام ميلان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout