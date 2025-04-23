هجوم ضد "أجمل لاعبة في العالم" بعد "سرقتها الأضواء"

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تعرضت أليشا ليمان لاعبة يوفنتوس الإيطالي إلى الهجوم بعد احتفالاتها بفوز فريقها ببطولة الدوري الإيطالي للسيدات رغم أنها لم تلعب سوى 37 دقيقة فقط منذ بداية العام الجاري.

وانضمت السويسرية ليمان، الموصوفة بأنها "أجمل لاعبة في العالم"، إلى يوفنتوس رفقة صديقها دوغلاس لويز الصيف الماضي ونجحت بالفوز بأول ألقابها بقميص "السيدة العجوز".

وتغلبت سيدات يوفنتوس على ميلان بهدفين دون رد ليتسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط مع بقاء 3 جولات وهو ما يعني حسم الأول للقب رسمياً، قبل أن تتقدم ليمان بقية اللاعبات وتقوم بالرقص، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن دورها الفعلي في التتويج.

ولم تلعب أليشا سوى 37 دقيقة مع يوفنتوس منذ بداية العام الميلادي الجاري، أما مباراتها الأساسية الأخيرة فتعود إلى شهر نوفمبر الماضي عندما لاقى فريقها ساسوولو في الدوري.

وخاضت الدولية السويسرية 5 مباريات فقط بشكل أساسي ودخلت بديلة في 10 مباريات أخرى، بينما سجلت هدفين فقط، أما بالنسبة للجماهير فالبطلة الحقيقية هي الإيطالية كريستيانا غيرلي التي سجلت 19 هدفاً في 22 مباراة منها ثنائية حسم البطولة أمام ميلان.